Declarație realistă a căpitanului echipei naţionale, Nicolae Stanciu, după meciul cu selecţionata Columbiei Capitanul echipei nationale, Nicolae Stanciu, a declarat, marti seara, ca meciul cu selectionata Columbiei a fost unul placut pentru spectatori, dar columbienii au fost superiori si au meritat victoria, informeaza news.ro. "A fost un meci placut, ma bucur ca au fost multi fani in tribune. Trebuie sa recunoastem ca au fost superiori si au meritat victoria. Cred ca pana la urma si acest amical si cel cu irlanda ne-au adus momente bune, iar pe cele proaste le vom corecta pana la Euro-2024. Sper ca pe viitor sa aratam la fel ca ei, sa ne inchegam cat mai bine. Cred ca am facut lucruri bune de cand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

