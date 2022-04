Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord va folosi arma nucleara pentru a "elimina" armata sud-coreeana, in cazul in care aceasta lanseaza un atac preventiv, da asigurari marti influenta sora a dictatorului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, relateaza AFP. Aceasta amenintare a lui Kim Yo Jong, difuzata de presa publica, constituie a…

- Phenianul va viza Coreea de Sud cu “forta sa de lupta nucleara” daca este atacat, a avertizat influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, intr-un comunicat difuzat marti de media de stat si citat de dpa, conform Agerpres. ″In cazul in care Coreea de Sud opteaza pentru confruntarea militara…

- Phenianul anunța ca va lovi Coreea de Sud, in cazul in care va fi atacat și il va ,,amenința" cu forța sa de lupta nucleara. Kim Yo Jong a declarat ca forța lor nucleara iși va indeplini datoria intr-un mod inevitabil.

- Coreea de Nord va folosi arma nucleara pentru a „elimina” armata sud-coreeana, in cazul in care aceasta lanseaza un atac preventiv, da asigurari marti influenta sora a dictatorului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, relateaza AFP.

- "In cazul in care Coreea de Sud opteaza pentru confruntarea militara cu noi, forta noastra de lupta nucleara va trebui sa-si indeplineasca in mod inevitabil datoria", a declarat Kim Yo Jong, potrivit unui comunicat publicat de KCNA.Kim Yo Jong, inalt oficial al Partidului Muncitoresc Coreean aflat la…

- Coreea de Nord a facut publice mai multe imagini cu ceea ce spune ca este un test, la ordinele lui Kim Jong Un, al celei mai mari rachete balistice intercontinentale (ICBM) de pana acum. . Liderul a promis ca va extinde „prelucrarea razboiului nuclear ” al Nordului in timp ce se pregatește pentru o „confruntare…

- "Aceste tiruri sunt cu siguranta destinate sa testeze elementele acestui nou sistem inainte ca Phenianul sa treaca la o lansare completa, pe care ar putea incerca sa o disimuleze ca o lansare spatiala", a adaugat el.Phenianul a afirmat deja dupa aceste tiruri de la sfarsitul lui februarie si inceputul…

- Coreea de Nord a publicat fotografii din spatiu cu racheta balistica lansata duminica, cea mai puternica din ultimii cinci ani, scriu BBC și News.ro. Fotografiile neobisnuite realizate din spatiu arata parti din Peninsula Coreeana si zonele înconjuratoare. Phenianul a confirmat luni ca…