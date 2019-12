Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China au impus veto in Consiliul de Securitate al ONU asupra unui proiect de rezolutie al Germaniei, Belgiei si Kuweitului ce prelungea cu un an ajutorul umanitar transfrontalier al ONU pentru 4 milioane de sirieni, pe care Moscova vrea sa-l reduca drastic, informeaza AFP, dpa si Reuters,…

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…

- Statele Unite ale Americii Compilatorii au acordat locul doi Rusiei, al treilea - Chinei.Revista americana U. S. News & World Report a publicat clasamentul celor mai puternice țari din lume pentru anul 2019. Potrivit studiului, pe primele trei locuri se afl[ SUA, Rusia si China.

- Rusia ajuta China sa construiasca un sistem de avertizare în cazul atacurilor cu rachete, ceva ce doar Rusia și Statele Unite dețin în acest moment, a spus joi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Reuters. ”Acesta este un lucru serios care va crește în mod drastic…