- Kim Jong Un sustine ca nu va mai fi razboi, intrucat armele nucleare deținute de Coreea de Nord ii garanteaza siguranta si viitorul, in pofida neincetatelor amenintari militare si presiuni din exterior, scrie marti presa de stat nord-coreeana, citata de Reuters și Agerpres.

- Franta, Germania si Italia s-au declarat sambata pregatite sa aplice sanctiuni impotriva puterilor straine care incalca embargoul asupra armelor in Libia si au lansat un apel "tuturor actorilor straini sa inceteze interferentele lor" in aceasta tara aflata, din 2011, in razboi civil, noteaza AFP,…

- Atacul american cu drona din luna ianuarie care l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani si alte noua persoane a reprezentat o incalcare a legislatiei internationale, a afirmat luni un investigator pentru drepturile omului al Natiunilor Unite, citat de Reuters.

- Negocieri asupra armelor nucleare dintre SUA si Rusia au inceput luni la Viena, cu emisarii celor doua tari care au facut doar comentarii lapidare inainte de intalnire, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Casa Alba a anuntat ca a finalizat un proiect de reforma a politiei, o solicitare devenita prioritara in urma mortii afro-americanului George Floyd, asfixiat de un politist in momentul unei arestari. Documentul pregatit de administratia Trump nu ia in calcul o scadere a imunitatii politistilor, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sambata ca va amana un summit al Grupului Celor Sapte (G7), pe care spera sa il organizeze luna viitoare, pana in septembrie sau mai tarziu si doreste sa extinda lista de invitati pentru a include Australia, Rusia, Coreea de Sud si India, relateaza Reuters,…

- Cercetatorii rusi intentioneaza sa inceapa studii clinice in termen de doua saptamani pe un vaccin pentru a combate coronavirusul, a anuntat sambata ministrul rus al sanatatii, dupa ce autoritatile au aprobat primul medicament anti-COVID-19 din Rusia, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Rusia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis luni ca este necesara o "vigilenta extrema" in contextul in care numeroase tari au inceput sa iasa din izolarea impusa din cauza epidemiei de COVID-19, pe fondul preocuparilor la nivel global cu privire la posibilitatea aparitiei unui al doilea val…