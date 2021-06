Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a semnat o lege prin care înasprește sancțiunile pentru protestatarii care participa la mitinguri neautorizate și sancțiunile pentru „extremism”, au declarat marți autoritațile, relateaza AFP.Aceasta noua legislație este pusa în…

- Planurile a doi moldoveni de a se legitima in calitate de cetațeni ai Romaniei au fost dejucate de catre polițiștii de frontiera din punctele de trecere Sculeni și Leușeni. Asupra lor au fost depistate acte cu semne rezonabile de falsificare. Incidentele s-au inregistrat la sfarșitul saptamanii trecute…

- Coreea de Nord a introdus recent o noua lege cuprinzatoare care urmarește sa elimine orice fel de influența straina - pedepsind cu duritate pe oricine e prins cu filme straine, îmbracaminte din strainatate sau chiar folosind termeni de argou, scrie BBC. Yoon Mi-so spune ca avea 11 ani când…

- Un politist din Florida a prins in brate un bebelus de doua luni pe care un suspect l-a aruncat spre el, in timp ce incerca sa scape. Dupa o urmarire ca-n filme de 40 de minute, cand s-a vazut incoltit de politisti, suspectul si-a aruncat bebelusul in bratele unui politist si a incercat sa fuga.

- Urmarire a poliției finalizata cu accident pentru un tanar in varsta de 24 de ani, la Lugoj. El este cercetat penal dupa ce a urcat drogat la volanul mașinii furate de la tatal sau, iar apoi a incercat sa scape de poliție pentru ca nu avea permis de conducere. In timpul urmaririi, tanarul a lovit doua…

- Polițiștii de frontiera au depistat un conațional care a pescuit ilegal circa 40 kg de pește in apele de frontiera. Incidentul a fost inregistrat ieri, 19 martie, in jurul orei 11:00, pe segmentul de responsabilitate al Sectorului Poliției de Frontiera Cahul. Patrula mobila a SPF Cahul, aflindu-se in…