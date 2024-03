Stiri pe aceeasi tema

- Trapperul Gabriel Gavris, cunoscut sub numele de scena Gheboasa, este cercetat de procurorii DIICOT dupa ce asupra lui ar fi fost gasite droguri, conform unor surse judiciare citate de G4Media. In același dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, fiind acuzate ca au distribuit…

- Manelistul Tzanca Uraganu are noi probleme cu legea. A fost prins de polițiștii Brigazii Autostrazi circuland cu viteza excesiva, pe Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti. Barbatul a primit amenda, dar nu asta il doare cel mai tare. Politistii i-au suspendat permisul Tzanca Uraganu s-a ales cu carnetul…

- Las Vegas le interzice oamenilor sa mai faca poze pe poduri. De acum inainte, nimeni nu se va mai putea opri pentru a se fotografia in mijlocul luminilor de la cazinouri sau pentru a urmari diversii artisti stradali, scrie observatornews.ro .

- Un barbat din Sri Lanka a ucis un alt cetațean strain in București, in urma cu 33 de ani. Abia dupa mai bine de trei decenii de cand a avut loc crima, a fost prins. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.