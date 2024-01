Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi au votat miercuri intr o prima lectura un proiect de lege care vizeaza confiscarea banilor si a bunurilor oricarei persoane gasite vinovate de diseminarea de informatii false despre armata, potrivit AFP citat de Agerpres.roAcest document reprezinta o noua ilustrare a masurilor luate pentru…

- Noul episod de iarna prin care trece Romania aduce in discuție o problema mai veche: șoferii care nu iși curața cum trebuie mașinile de zapada. Mulți șoferi nici macar nu știu ca pot sa fie amendați in cazul in care nu iși deszapezesc autoturismele. O problema mare cu mașinile acoperite de zapada este…

- Sute de familii din nordul Moldovei se afla in pericol din cauza unui iaz care risca sa le inunde gospodariile și casele. Este vorba despre satul Costești, din județul Botoșani, acolo unde o acumulare de apa a fost abandonata și risca ca odata cu topirea zapezii sa se reverse.

- Europarlamentarul Dragos Tudorache (REPER) susține, referitor la aderarea Romaniei la Schengen cu spațiul aerian, ca terminalul I de la Otopeni nu este pe deplin pregatit pentru ceea ce urmeaza, e o improvizatie. Dragos Tudorache a declarat la RFI, despre aderarea partiala a Romaniei la Schengen, ca…

- Andrea Compagno (27 de ani), varful celor de la FCSB, s-a impacat cu gandul ca nu poate juca impotriva celor de la FCU Craiova. FCSB - FCU Craiova, din runda cu numarul 16 a Superligii, se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport…

- Un brancardier de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a primit mita mii de euro pentru intervenirea sa pe langa medici și funcționari cu atribuții manageriale din cadrul unor unitați spitalicești din Dolj.El este acuzat ca a savarșit infracțiunea de trafic de influența in forma continuata,…