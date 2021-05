De la 1 iulie, pacientii asigurati la sanatate, care se interneaza in regim de spitalizare continua in spitale private care au contracte cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, ar putea plati o “coplata” – o contributie personala care reprezinta diferenta dintre tariful serviciilor primite la “privat” si suma decontata de Casa de Asigurari spitalului […] The post Coplata pentru serviciile medicale private revine de la 1 iulie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .