Copilul de doi ani din Neamț, bătut de mamă și de concubinul ei, a intrat în moarte cerebrală Copilul de 2 ani și jumatate, din județul Neamț, batut de mama și concubinul acesteia , a intrat in moarte cerebrala. Cei doi sunt deja in arest pentru vatamare corporala. Copilul a ajuns in spital in coma de gradul 4, iar in urma evaluarilor, medicii au constatat ca baiatul avea și fracturi vechi de cateva luni. Potrivit unor surse judiciare, mama copilului a sunat la 112 si a solicitat o ambulanta pentru copilul sau, care ar suferi o criza epileptica. Transportat la spital, pacientul a fost examinat si s-a constatat ca a fost victima unor violente. Medicii au sesizat politistii, iar acestia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

