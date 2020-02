Copilul anesteziat la dentist a murit Copilul de 4 ani, care a ajuns la Urgențe dupa o vizita la dentist, a murit. Micuțul facuse al treilea stop cardiorespirator. „In urma cu aproximativ jumatate de ora copilul a murit. A facut stop cardio-respirator și nu a putut fi resuscitat. Parinții au fost alaturi de el”, a spus Raluca Alexandru, purtator de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu, pentru Digi24 . Copilul intrase deja in moarte cerebrala in cursul zilei de miercuri. El era ținut in viața doar de aparate, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Potrivit Ministerului Sanatații, cabinetul stomatologic unde ii fusese… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

