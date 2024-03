Cum ar fi murit bărbatul al cărui trup a fost găsit pe acoperişul unui bloc din Bucureşti Trupul neinsuflețit al unui barbat ar fi fost gasit pe acoperișul unui bloc, vineri. Ar fi vorba despre un barbat de origine franceza, in varsta de 55 de ani. La fața locului s-au deplasat de urgența echipele de salvare și polițiștii, insa, medicii nu au putut face nimic și au constatat decesul. Polițiștii iau in […] The post Cum ar fi murit barbatul al carui trup a fost gasit pe acoperisul unui bloc din Bucuresti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

