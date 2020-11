Copilă de 14 ani însărcinată, abuzată de interlopi români care au dus-o în Anglia, „să fie antrenată” înainte să o oblige să se prostitueze Un reportaj realizat de televiziunea britanica ITV scoate la iveala dimensiunea traficului de carne vie din Romania și conexiunile interlopilor romani cu Anglia, acolo unde sunt duse copile de nici 14 ani și puse sa se prostitueze. Una dintre victime are 14 ani și va naște in curand, dupa ce a fost abuzata chiar de membri gruparii care au obligat-o sa se culce pe bani cu diferiți barbați.Adolescenta e insarcinata in 8 luni, dupa ce a fost abuzata de interlopii care au dus-o in Anglia cu forța și au violat-o pe rand, ca sa "o antreneze" inainte sa o oblige sa se prostitueze. Ca sa-i protejeze indentitatea,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

