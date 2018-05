Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca parintii le-au dat politistilor detalii cu privire la ceea ce au mai mancat in ziua respectiva, despre traseul pe care care l-au avut, precum si despre momentul in care au sunat la 112. Ei au sustinut ca li s-a facut rau dupa ce au mancat shaorma de la…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) a fost sesizat privind decesul unui copil de trei ani in urma unui stop cardiac, existand suspiciunea unei intoxicatii cu o substanta necunoscuta, si a dispus efectuarea unei autopsii medico-legale, precum si a unei expertize toxicologice, informeaza,…

- Cei trei, mama, tatal si copilul, au mers luni la saormeria din zona Vergului. Spre seara li s-a facut rau si au chemat ambulanta. Au primit medicamente si au ramas acasa, insa li s-a facut din nou rau si au chemat din nou ambulanta, care a venit de data aceasta fara medic. Familia copilului…

- Parchetul Tribunalului Bucuresti a declansat o ancheta in cazul unui copil de trei ani si jumatate care a murit la spital, acolo unde sunt internati si parintii lui, dupa ce ar fi mancat shaorma de la un fast-food din Capitala. Purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Infectioase “Matei Bals”, Catalin…