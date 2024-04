Copil disparut in zona impadurita a Manastirii Ciolanu

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 100 de persoane, politisti, jandarmi si voluntari au efectuat duminica seara cautari pentru gasirea unui copil de 9 ani disparut in zona manastirii Ciolanu din judetul Buzau, potrivit news.ro Conform IPJ Buzau, duminica seara, in jurul orei 19.30, politistii au fost sesizati de catre o mama…

- In jur de 100 de persoane au participat duminica la cautarea unui copil in varsta de noua ani care ar fi plecat intr-o zona impadurita, indepartandu-se de parinti, drept nemultumire in urma unui joc la care participase, transmite Agerpres.

- Sperietura groaznica pentru o familie din Buzau, aflata astazi intr-o drumeție in zona Manastirii Ciolanu. La un moment dat, fiul in varsta de 9 ani a disparut de langa parinți, ceea ce a dus la declanșarea unei ample operațiuni de cautare. Totul a inceput in jurul orei 19.30, atunci cand polițiștii…

- Trei persoane, inclusiv un copil, au murit luni dimineața intr-un incendiu dintr-o cladire veche din Solingen. Un copil mic este inca disparut, anunța autoritațile din orașul german, care spun și ca un tata s-a aruncat cu copilul in brațe de la etaj, ca sa scape de flacari, scrie Spiegel.Pompierii l-au…

- Un copil de doi ani, disparut duminica la ora 15.00, este cautat cu trei drone cu termoviziune, o șenilata și patru ATV-uri, intrucat in apropierea locului in care a fost vazut ultima data este o zona impadurita și teren cu denivelari. Peste 100 de persoa

- S-a dat alarma in comuna Tudora, județul Botoșani, unde un copil in varsta de numai doi ani a disparut fara urma de acasa, duminica. Autoritațile locale au fost alertate cu privire la aceasta dispariție, iar cautarile sunt in plina desfașurare.

- ”La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21.40, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Odobesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, CILIBIU ANDREI, de 10 ani, a plecat de la domiciliul sau din satul Padureni, comuna Jaristea, si nu a mai revenit pana in prezent”, a transmis,…

- In aceasta dimineața, 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, cu privire la faptul ca fratele sau, RISTEA CONSTANTIN MIHAI, de 15 ani, din comuna Produlești, a plecat de la domiciliu la data de 17 ianuarie a.c., fara…