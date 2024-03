Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, inclusiv un copil, au murit luni dimineața intr-un incendiu dintr-o cladire veche din Solingen. Un copil mic este inca disparut, anunța autoritațile din orașul german, care spun și ca un tata s-a aruncat cu copilul in brațe de la etaj, ca sa scape de flacari, scrie Spiegel.Pompierii l-au…

- Un copil de doi ani, disparut duminica la ora 15.00, este cautat cu trei drone cu termoviziune, o șenilata și patru ATV-uri, intrucat in apropierea locului in care a fost vazut ultima data este o zona impadurita și teren cu denivelari. Peste 100 de persoa

- S-a dat alarma in comuna Tudora, județul Botoșani, unde un copil in varsta de numai doi ani a disparut fara urma de acasa, duminica. Autoritațile locale au fost alertate cu privire la aceasta dispariție, iar cautarile sunt in plina desfașurare.

- ”La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21.40, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Odobesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, CILIBIU ANDREI, de 10 ani, a plecat de la domiciliul sau din satul Padureni, comuna Jaristea, si nu a mai revenit pana in prezent”, a transmis,…

- Un cetațean englez care calatorea cu trenul de la Iași la București a constatat, cand se pregatea sa coboare, ca-i lipsește bagajul. Pagubitul a sesizat poliția pe 27 ianuarie 2024, iar dupa aproape doua saptamani a aflat ce se intamplase cu valiza.

- Dragoș Firțulescu, fostul cobil rebel al Baniei, și-a anunțat, la 34 de ani, retragerea din fotbalul profesionist. Lokomotiv Ruse, o formație din ligile inferioare ale Bulgariei, a fost ultima oprire din cariera celui care a petrecut ani buni la U Craiova. Disparut de ceva timp din prim-plan, dupa ani…

- In aceasta dimineața, 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, cu privire la faptul ca fratele sau, RISTEA CONSTANTIN MIHAI, de 15 ani, din comuna Produlești, a plecat de la domiciliu la data de 17 ianuarie a.c., fara…