- In urma exploziei unei petarde in mana stanga, un copil s-a ranit la trei degete și a fost transferat de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu la Spitalul ”Marie Curie” din București. Medicul Ioana Matacuța, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, a precizat: „Copilul cu leziuni…

- Serena Williams , care a nascut recent, a anunțat pe Instagram ca doneaza surplusul de lapte matern. In Romania, singura banca de lapte matern este la Spitalul ”Marie Curie”. Impreuna cu Alexis Ohanian, Serena are doua fetițe: Alexis Olympia, nascuta in 2017, și Adira River, nascut anul acesta in luna…

- O fetita de cinci ani a murit, iar verisorul ei, de aproape doi ani, este in stare grava dupa ce au fost spalați de bunica lor cu tomoxan, o substanța pentru deparazitarea animalelor. Și sora baietelului, o fata in varsta de zece ani, a fost transportata la un spital din Slobozia. Copila se confrunta…

- Cinci adolescenti dintr-un centru social, cu varste intre 12 si 17 ani si-au provocat taieturi pe brate. Ei au fost dusi la spital pentru a le fi ingrijite ranile, neavand nevoie de internare, transmite news.ro . Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu a anuntat,…

- O femeie a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un microbuz cu sase persoane si un autoturism, produs pe DN1, in localitatea Arpasu de Jos, informeaza ISU Sibiu. Un echipaj SMURD a intervenit de urgenta pe DN1 in localitatea…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat ca lucrarile pentru Centrul de Arsi Grav de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti inainteaza rapid. Investitia este de 275 milioane de lei, a mai spus Rafila.„Lcrarile pentru Centrul de Arsi Grav de la Spitalul…