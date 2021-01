Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS)…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Aceasta calitate le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- Noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie are mutatii care o fac mult mai contagioasa in randul copiilor, au spus oamenii de știința, care adauga ca noua mutație ar putea deveni rapid dominanta. Pana de curand, copiii erau in mai mica masura predispuși la infectarea cu noul coronavirus, comparativ…

- Marea Britanie, izolata de continent la propriu și la figurat. Eurodeputații considera ca este ”prea tarziu” pentru ratificarea unui acord post-Brexit Noua tulpina de SARS-CoV-2 nu este singurul lucru care risca sa izoleze Regatul Unit, cu zece zile inainte de divortul definitiv cu UE, in…

- Șefa guvernului regional scoțian, Nicola Sturgeon, planuiește organizarea unui referendum pentru independența fața de Marea Britanie in prima parte a lui 2021. Opiniile sunt volatile, dar ultimele sondaje arata ca majoritatea scoțienilor susțin desprinderea de Regatul Unit, ca urmare a Brexit-ului,…