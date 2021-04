Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de austeritate de anul acesta a presupus scaderea anumitor cheltuieli, mai ales cele sociale. Un nou proiect anunțat de Raluca Turcan este menit sa stimuleze forța de munca din Romania. Ministrul a decis sa acorde stimulente de 1.500 de lei, dar in anumite condiții. Raluca Turcan le da 1.500…

- Un studiu al organizației Salvați Copiii arata ca situații de cyberbullying, termen care arata cazurile de harțuire in mediu online, a fost pomenit de circa un sfert din cei 5.000 de copii care au raspuns intrebarilor despre riscurile din pandemie, potrivit Edupedu . Utilizarea excesiva a tehnologiei…

- – Salvați Copiii Romania și NEPI Rockcastle lanseaza „Parinte responsabil in era digitala” – Utilizarea excesiva a tehnologiei (54,7%), informatiile false (39,5%), cyberbullying-ul (25,8%), publicarea și distribuirea datelor personale (22,6 %) sunt principalele riscuri resimțite de copii pe internet…

- Parintii din Romania estimeaza ca au platit, in medie, in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor. Costul mediu alocat serviciilor de tip Scoala dupa scoala s-a dublat, iar invatamantul derulat online a generat categorii noi…

- Parintii din Romania considera ca in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, au platit, in medie, sensibil mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor, potrivit unui comunicat al Organizatiei Salvati Copiii transmis Agerpres.

- Mirela Retegan este, fara nici cea mai mica indoiala, o femeie exemplu. A dat naștere fenomenului “Gașca Zurli” – cel mai original brand de spectacole pentru copii din Romania, este antrenoare de parinți, autoare de carți, este mama și se implica in fel de fel de campanii de soluționare a problemelor…

- Efectele pozitive ale pandemiei și Brexitului in județul Alba: Scadere in premiera a numarului copiilor cu parintii plecati in strainatate In premiera pentru ultimii patru ani, in evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba (DGASPC) s-au inregistrat sub 1.000 de copii…

- Fenomenul de cyberbullying asupra copiilor Foto: facebook.com/www.politiaromana.ro. Polițiștii atrag din nou atenția asupra fenomenului de cyberbullying. Chiar daca în mare parte elevii s-au reîntors în banci, oamenii legii le recomanda parinților sa fie atenți la comportamentul…