Stiri pe aceeasi tema

- Din dorința de a fi alaturi de iubitorii muzicii clasice, parinți și copii, in aceasta perioada, Filarmonica Brașov a inițiat programul de Concerte Educative in mediul online. Accentul se pune pe prezentarea unui compozitor și a unor creații muzicale ale acestuia, dar și a instrumentelor muzicale, concertul…

- Cu dorința de a fi alaturi de profesori și de parinți, Filarmonica Brașov a inițiat programul de Concerte Educative in mediul online ca forma integrata de educație artistica in cadrul programului “Școala altfel. Accentul se pune pe prezentarea unui compozitor și a unor creații muzicale ale acestuia,…

- Un plan fara precedent pentru a consolida sistemul sanitar italian în zilele celei mai negre crize sanitare din istorie. Guvernul Conte a dispus alocarea imediata a sumei de 600 de milioane de euro si intentia de a angaja în sistem aproximativ 20.000 de noi profesionisti. În spitalele…

- Prima etapa de inscriere in invatamantul primar – clasa pregatitoare – este cuprinsa intre 4 si 23 martie, iar cea de-a doua – intre 23 si 30 aprilie, potrivit ordinului de ministru privind aprobarea calendarului si a metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2020 –…

- In zilele noastre, exista atat de multe recomandari diferite despre cum sa ne creștem copiii corect dar deseori sunt destul de controversate. Medicii și psihologii continua sa efectueze noi experimente, sa analizeze rezultatele și apoi sa faca noi liste de recomandari. La inceput, aceste sfaturi pot…

- Elevii unei comune din zona montana a județului Vrancea s-au trezit in aceasta dimineața cu un urs in fața microbuzului școlar, relateaza Mediafax. Parinții lor au facut zgomot ca sa alunge animalul.„Dimineata, la prima ora am fost informat ca un urs a aparut pe drumul principal. La ora 6.00 s-a intamplat,…