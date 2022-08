Copiii războiului: 358 uciși, 693 răniți, 204 dispăruți și 5.911 deportați Ucraina a lansat portalul „Children of War” care conține informații despre copiii ucraineni disparuți și gasiți. Dupa datele oficiale prezentate pe site, de la inceputul razboiului și pana pe 2 august, situația este urmatoarea: 358 de copii uciși, 693 de raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați. Aplicația ofera posibilitatea de a cauta un copil disparut […] The post Copiii razboiului: 358 uciși, 693 raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

