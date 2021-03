Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca i se pare normal sa se interzica cumulul pensiei cu salariul de la stat, iar fiecare persoana sa decida daca doreste sa incaseze pensia sau salariul. Citește mai departe...

- Comisia Naționala Excepționale de Sanatate Publica a hotarit suspendarea, pana la 28 februarie inclusiv, a prevederii de limitare a numarului de persoane in transportul feroviar, rutier, in trafic raional, local și municipal la 50% din capacitate. CNESP a luat aceasta hotarire, dupa ce cele mai reprezentative…

- Directorul de comunicare al UNTOLD, Edy Chereji, critica atitudinea șefului DSU, Raed Arafat, pe care il acuza ca nu incearca sa gaseasca o soluție pentru deschiderea sectorului cultural. Chereji se arata ingrijorat de problemele financiare cu care se vor confrunta cei din domeniu, in cazul in care…

- Cristi Iakab, liderul formației The Road Band, canta pe strazile orașului Basel din Elveția, iar numeroșii fani ai artistului nascut in Reșița au parte de un album produs in serie limitata, care se gasește la Ponton Casa Baraj din Valiug. Materialul discografic care conține cover-uri acustice a fost…

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare privind creșterea salariului minim brut pe țara la 2.300 lei lunar, de la 2.230 de lei. Premierul Florin Cițu a spus ca majorarea se aplica incepand cu 1 ianuarie, in condițiile in care plata salariilor pe luna ianuarie se face in februarie, potrivit…

- Premierul Florin Cîțu le promite românilor, în prag de An Nou, ca el si echipa sa „vor face totul” ca economia sa se relanseze în 2021. La trecerea dintre ani, el le multumeste românilor pentru ca „împreuna au…

- Intr-o lume macinata de criza sanitara, oamenii nu iși mai gasesc atat de ușor resursele pentru a fi generoși cu semenii. Este important sa ințelegem de ce am ajuns aici – dar, mai ales, cum sa nu ramanem blocați in aceasta stare. Cui sa-i mai arda de balene, de defrișari, de sarmanii tacuți ai lumii…

- Experții in sanatate susțint ca noua mutatie a virusului SARS-CoV-2 descoperita in Marea Britanie este mult mai contogioasa pentru copii decat variantele precedente și ar putea deveni rapid dominanta. Daca pana acum, spre deosebiere de adulți, copiii mai puțin predispuși infectarii cu noul coronavirus,…