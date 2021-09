Copiii moților de pe văile Arieșului, dați la „rechini”! Transportul elevilor navetiști în Munții Apuseni e în aer! Copiii moților de pe vaile Arieșului, dați la „rechini”! Transportul elevilor navetiști in Munții Apuseni e in aer! Copiii moților de pe vaile Arieșului, dați la „rechini”! Transportul elevilor navetiști in Munții Apuseni e in aer! Șoc in prima zi de școala pentru elevii comunelor și orașelor de pe raul Arieș și cei doi afluenți, Arieșul Mic și Arieșul Mare. Parinții copiilor au fost luați prin surprindere de faptul ca, aparent fara nicio explicație, societatea care transporta pana acum elevii navetiști spre unitațile de invațamant din centrul de comuna sau la liceele din orașele Campeni, Abrud… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

