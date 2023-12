Copiii din căsuțele de tip familial din județul Ilfov, în călătorie cu Tramvaiul Poveștilor de Iarnă Emoții și zambete au umplut astazi casuțele de tip familial din județul Ilfov, cand zeci de copii au urcat in „Tramvaiul Poveștilor de Iarna”, o calatorie plina de magie și bucurie organizata de Societatea de Transport București (STB) in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov, prin Direcția Comunicare a Consiliului Județean Ilfov. In jurul orei pranzului, tramvaiul, decorat ca in povești, și-a deschis ușile pentru a primi micile suflete pline de curiozitate și speranța. Fiecare copil a devenit protagonistul propriei calatorii de poveste, intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

