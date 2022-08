Stiri pe aceeasi tema

- Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din Romania (FABC) are in evidențele ei, prin asociațiile membre, Asociația Bolnavilor de Cancer Brașov, Asociația PAVEL București și Asociația IPCC Tg. Mureș, peste 285 copii cu cancer și leucemie, și 12 copii refugiați din Ucraina. Prin Proiectul „Incepe…

- Naționala de futsal U19 a Romaniei continua pregatirile pentru EURO 2022. In perioada 23-31 iulie, tricolorii se vor afla intr-un stagiu de pregatire la Timișoara.Selecționata U19 a Romaniei este calificata la turneul final al Campionatului European de futsal din acest an, competiție ce se va desfașura…

- Conținut educațional obligatoriu pe rețelele sociale și vouchere pentru meditațiile elevilor sunt soluțiile propuse Guvernului de Daniel Funeriu, ministrul in mandatul caruia a fost publicata Legea Educației Naționale, pentru a reduce din “pierderile enorme” din pandemie. Elevii care provin din familii…

- Nationala de fotbal Under 19 a Romaniei sustine, vineri, 24 iunie, de la ora 18.30, pe stadionul „Antona Malatinskeho” din Trnava, partida cu Slovacia, ultima din grupele Campionatului European U19 din Slovacia.Pentru tricolori, cel mai important meci de la actuala editie a EURO U19. Dupa doua meciuri…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata seara, la Dunajska Streda, in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19 din Slovacia.

- Comisia de Apel a UEFA a decis sanctiuni pentru Bosnia-Hertegovina ca urmare a problemelor de la meciul de marti cu Romania, din Liga Natiunilor. Astfel, federatia bosniaca a fost amendata cu 12.000 de euro din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor sai. De asemenea, la urmatorul meci…

Echipa Romaniei a invins Spania cu scorul de 5-1, marti seara, in ultimul sau meci din Grupa B a Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2022 de la Kosice (Slovacia), conform Agerpres.

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni.Ca in fiecare ultima duminica…