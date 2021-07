Stiri pe aceeasi tema

- Canotca realizata de copii in cadrul proiectului "Apele Unite ale Romaniei", initiat de Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23, a fost lansata marti pe Lacul Snagov, de la baza sportiva la care Ivan Patzaichin s-a antrenat in timpul carierei si unde si-a coordonat sportivii ca antrenor. Potrivit unui comunicat…

- Pipai cu degetele gandurilor cuvintele doamnei Ileana, ca sa modelez din ele, asemenea unui lutier, cantecul unei povești adevarate… Imi doresc ca povestea lor sa fie mai mult de o știre, cum ca doi hunedoreni, ajunși astazi la o varsta respectabila, au implinit 65 de ani de casnicie! Am vrut,…

- Inaintea participarii la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, in care a atras atentia ca, in toamna, ne-am putea aștepta la un al patrulea val al pandemiei de coronavirus. „Știm din istoria pandemiilor ca ele se produc in valuri și intr-adevar…

- Ungheneanul Constantin Bejenaru, pugilist profesionist, are un palmares de invidiat: 9 titluri de campion național al Romaniei, Supercampion Bigger’s Better (2011), campion WBC International (2016-2018), campion WBC Americas Continentals, categoria de greutate grea. La amatori: medaliat cu bronz la…

- Joi a fost lansat, intr-un eveniment online, volumul in format digital „Invierea lui Hristos, bucuria sufletului”. Cartea conține gandurile unor elevi romani din țara și de peste granițe referitoare la cea mai importanta sarbatoare a creștinatații și la felul in care o traiesc romanii. Copiii,…

- Diaconia, Misiunea Sociala a Mitropoliei Basarabiei, lanseaza sambata, la Balabanești, in raionul Criuleni din Republica Moldova, un nou proiect pentru copiii din localitațile rurale: Ludobusul. Acesta este un serviciu inovativ de educație nonformala menit sa le ofere copiilor din localitațile…

- Pe 1 iunie, ii sarbatorim pe toți copiii din intreaga lume, pentru ca bucuria și bogația noastra cea mai mare sunt copiii iar copilaria este cea mai frumoasa perioada a vieții The post Primarul Emanuel Spataru: Pe 1 iunie, ii sarbatorim pe toți copiii din intreaga lume, pentru ca bucuria și bogația…

- Bucuria renuntarii la mai multe restrictii legate de pandemie a fost, pentru turistii din Vama Veche, fara margini. Tinerii au petrecut ca inainte de pandemie, terasele au fost pline, iar relaxarea a fost sarbatorita cu artificii. Vama Veche a fost plina, sute de oameni s-au plimbat pe faleza. Distracția…