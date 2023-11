Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, Consulatul German din Timișoara organizeaza pentru a doua oara o serie de concerte cu soliștii Bel Voce din Germania, un grup cu pregatire clasica, provenind din diferite orașe ale Germaniei și din țarile invecinate. Pe langa alte concerte la care participa, ei se reunesc pentru a susține…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben pentru aproape toata țara, exceptand județele Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Botoșani, și in unele parți din... The post Cod galben de vant puternic in aproape toata țara. Vantul va sufla cu 55-65 km/h in vestul țarii appeared…

- Meteorologii au emis duminica dimineața, 8 octombrie, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in cursul zilei de astazi pentru mare parte din țara.Alerta meteo a intrat in vigoare de la ora 10.00 și este valabila pana diseara, la ora 23.00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, vor fi perioade…

- Moscova susține ca a doborat opt drone ucrainene in regiunile Belgorod și Kursk din vestul țarii, fara sa menționeze daca au fost inregistrate pagube sau raniți, dupa ce un atac rus asupra satului ucrainean Groza s-a soldat cu moartea a 51 de persoane

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și zona montana, precum și local in Muntenia și Moldova. 21 de județe vor fi sub avertizarea meteo de vineri, de la ora 10.00, și pana sambata dimineața. Codul galben e valabil inclusiv in judetele Arad si…

- Un pacient, in varsta de 50 de ani, din județul Timiș, a ajuns la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, cu simptome specifice unei boli de... The post Primul pacient din vestul țarii infectat cu virusul West Nile este internat la Spitalul Victor Babeș din Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele…

- A aparut primul caz de infecție cu virus West Nile, boala transmisa prin ințepatura de țanțar, din vestul țarii. Este vorba despre un barbat de 50 de ani, din județul Timiș. Deși boala poate duce – destul de rar, ce-i drept – chiar și la deces, starea barbatului este stabila, fiind in atenția medicilor…

- DRDP Timisoara a nuntat lucrarile care au loc in aceast perioada pe drumurile naționale și A1 in zona de vest. In Timis, pe DN 6, „sunt pe ultima suta de metri lucrarile și aplicarea marcajelor pe sectorul Remetea Mare – Lugoj; urmeaza reparații pe DN 6 Timișoara – Cenad, DN 59F Sannicolau Mare – Dudeștii…