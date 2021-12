Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au inceput joi o convorbire telefonica menita sa prevaleze calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii rusesti a Ucrainei, relateaza AFP. ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin…

- Statele Unite promit aliaților europeni ca le vor apara interesele in fața Rusiei, in negocierile din urmatoarele zile. O declarație in acest sens a facut purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, citat de presa occidentala. Chiar daca Rusia ar dori sa discute doar cu America,…

- Apelul telefonic al președintelui american Joe Biden catre liderul ucrainean Volodimir Zelensky caracterizeaza situația politica actuala. Despre acest lucru a declarat șeful consiliului politic al partidului "Platforma de Opoziție— Pentru Viața" (OPJZ) Victor Medvedciuc, transmite Noi.md. El a menționat…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, de la 20.45 șeful statului va avea o convorbire telefonica cu Joe Biden, in format București 9 (B9).Joi seara este programata și o videoconferința a președintelui Joe Biden cu toți liderii statelor aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit…

- Abia s-au stins luminile videoconferintei cu Vladimir Putin și Joe Biden folosește intalnirea cu presa de miercuri de la Casa Alba pentru a-i reaminti liderului rus ca Statele Unite «au o obligație morala și legala fața de aliații din NATO care «nu se extinde și la Ucraina», dar l-a prevenit ca un atac…

- Amenințarea Rusiei la granița Ucrainei este tot mai mare, iar liderii mondiali cauta metode prin care sa evite un potențial conflict. Americanii au cerut Germaniei sa inchida gazoductul Nord Stream 2 in cazul in care armata rusa trec granițele Ucrainei. Oficialii americani le-au spus membrilor Congresului…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Joe Biden a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand ca…