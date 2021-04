CONVOCATOR D&D ACCEPT CONSULTING S.R.L.

Stiri pe aceeasi tema

- CONVOCATOR. DRANGA DOINA, in calitate de administratorul Unic al ANTREPRENOR R.K LTD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2- 4, etaj 2, birou 10, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/27080/1994, CUI 6647619, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv…

- CONVOCATOR. Dl. MARIAN EMIL, in calitate de administratorul Unic al GLOBAL ALLOYS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et.1, birou 2, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/6748/2009; CUI 25653390, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si al actului constitutiv…

- CONVOCATOR. Mihail Lixandroiu, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie al SPERANTA & SUCCESUL S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, J40/23537/2007, CUI 22935508, cu sediul social in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2,…

- CONVOCATOR. CRETU NECULAI, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, Str. Campia Libertatii nr. 43, bl. MC3, sc.1, et.4, ap.27, nascut la data de 29.01.1940 in Com. Luncani, jud. Bacau, posesor al cartii de identitate seria RX nr. 779349, eliberata la data de 08.09.2015, de catre SPCEP…

- CONVOCATOR. Administratorul Unic al C.E.A. INT- CONSULTING, ENGINEERING ASSISTANCE, INTERNATIONAL S.R.L., inmatriculata la ORC sub nr. J40/27074/1994, CUI 6647635, cu sediul social in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2- 4, etaj 6, birou 8, sector 1, CONVOACǍ Adunarea Generalǎ a Asociatilor C.E.A.…

- CONVOCATOR EASTERN EUROPEAN CONSULTANT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20489/1993, CUI 4627410, prin administrator PUBLISIS CONSULT S.R.L., reprezentata de d-na Cristescu…

- CONVOCATOR. ROXMAN INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 1, birou 2, sector 1, inmatriculata la ORC sub nr. J40/6757/2009; CUI 25653404, legal reprezentata prin dl. CRETU NECULAI, in calitate de administratorul Unic al MEDITERANIAN…

- FORTIM Trusted Advisors, companie membra a Alianței BNP Paribas Real Estate in Romania, a asistat DIAVERUM Romania in procesul de relocare a birourilor sale in cladirea Charles de Gaulle Plaza, una dintre cladirile reprezentative pentru București, situata in apropierea parcului Herastrau. Pentru a sprijini…