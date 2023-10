Stiri pe aceeasi tema

- Doar in primele opt luni ale acestui an, numarul cazurilor de violența domestica inregistrate in Romania a sarit de 38.000, cu aproape patru procente mai mult fața de anul trecut. Iar de acestea se știe pentru ca au fost raportate poliției. Multe victime nu au insa curajul sa o faca.

- IGPR consemneaza 38.243 de cazuri de violenta domestica in primele 8 luni din acest an, cu 3,6% mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Cea mai mare pondere o detin infracțiunile de lovire sau alte violente, potrivit Hotnews. ”In primele 8 luni ale acestui an, politistii au emis 8.629…

- Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (cunoscuta si sub numele de Conventia de la Istanbul), a intrat in vigoare in UE duminica, 1 octombrie, dupa ce Curtea de Justitie a UE (CJUE) a fost de acord cu cererea Comisiei Europene…

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut in primele 8 luni din acest an cu 3,6%, fața de primele 8 luni ale anului trecut, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a transmis duminica, 1 octombrie, Poliția Romana.Pana in luna august, polițiștii au emis 8.629 de ordine de protecție…

- La fiecare opt zile, cel puțin o romanca moare din cauza violenței domestice. Cel mai recent studiu realizat in toamna anului 2022 de Observatorul Roman pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor arata ca rata medie a crimelor comise asupra femeilor in Romania este de doua ori mai mare decat in Europa.

- Legislația penala din Romania a majorat cu o treime limitele pedepselor pentru actele de violența comise impotriva minorilor. Pe vechea reglementare, lovirea sau orice acte de violența cauzatoare de suferințe fizice impotriva minorilor se pedepseau cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.…

- In 2022, 42 de femei au murit din cauza abuzurilor din familie, iar alte 40.000 au fost victime ale agresiunilor. „Sunt cifre terifiante, ce demonstreaza un lucru simplu:suntem inca departe de normalitate. Doar ca, astazi, Romania a facut pași importanți spre rezolvarea acestei probleme spinoase. La…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege privind extinderea ordinului de protectie la toate categoriile de victime si la toate formele de violenta, pe langa cea domestica, a anuntat, joi, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, potrivit Agerpres. “La initiativa Ministerului Justitiei si Ministerului de Interne,…