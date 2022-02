Controverse: Lupii sunt în pericol, în Norvegia In Norvegia au fost impușcați intr-o zi 9 din cei 80 de lupi care traiesc in țara, dupa ce o instanța de judecata a dat unda verde unei vanatori controversate. Planurile inițiale ale autoritaților prevedeau impușcarea a 51 de lupi, adica mai mult de jumatate din populația totala, insa activiștii de mediu au reacționat și au inaintat acțiuni in instanța, obținand o ordonanța de suspendare a vanatorii. Ei au afirmat ca aprobarea unei vanatori intr-o zona de conservare ar fi impotriva legilor UE privind protecția mediului, relateaza The Guardian . 25 de animale din patru haite care se afla in respectiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul anului trecut, in Europa, pentru prima data, s-au vandut la fel de multe mașini hibride noi ca și diesel, in timp ce vanzarile de mașini 100% electrice au continuat sa patrunda intr-un mod mai puțin impresionant, comparativ cu anul 2020, au anunțat, miercuri, constructorii, transmite AFP.…

- Un sofer beat a fost mangaiat pe crestet de magistratii Judecatoriei. Acesta a primit o condamnare cu suspendare dupa ce a intrat cu masina in sant. Nu i-a fost nici ridicat dreptul de a conduce, dintr-un motiv care ar fi trebuit sa reprezinte o circumstanta agravanta: e taximetrist. In cursul zilei…

- Polițiștii din portul Constanța au primit un veritabil ajutor impotriva contrabandei, a traficului de droguri, de țigari sau a migrației ilegale. Ei au fost dotați cu un sistem modern de scanare a containerelor, denumit Cargoscan. Viteza de verificare a scazut astfel de la cateva ore la mai puțin de…

- Orice comportament al atleților care se opune spiritului olimpic sau legilor chineze va fi sancționat cu o „anumita pedeapsa”, a declarat un oficial al Jocurilor Olimpice de la Beijing, potrivit The Guardian . Ingrijorari au aparut și in privința unei aplicații pe care trebuie sa și-o instaleze toți…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, acuza autoritațile ca ignora recomandarile Comisiei de la Veneția. Reacția sa vine dupa ce ieri Procuratura i-a adaugat 2 capete de acuzare, la cele cinci anterioare. „Se pare ca puterea și Procuratura traiește intr-o alta dimensiune, departe de realitate. Cred…

- Un tribunal din Germania a decis ca un barbat care a alunecat in timp ce mergea cațiva metri de la pat pana la biroul sau de acasa pentru a munci poate cere sa fie despagubit intrucat este accident de munca, relateaza The Guardian. Explicația? Tehnic, el facea naveta in acel moment! Barbatul muncea…

- Un tribunal german a decis ca un barbat care a alunecat in timp ce parcurgea distanța intre pat și biroul de la care lucra de acasa poate cere despagubiri pentru accident de munca, din moment ce, tehnic, se afla in drum spre munca, scrie The Guardian, citat de Digi24. Barbatul lucra de acasa…

- Angela Merkel, al carei succesor, social-democratul Olaf Scholz, este de așteptat sa depuna juramantul saptamana viitoare, va avea o ceremonie de ramas-bun joi seara, in curtea Ministerului german al Apararii, unde va canta fanfara militara. Ceremonia va fi mai discreta decat de obicei, cu doar 200…