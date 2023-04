Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANPC Cluj au efectuat, miercuri, o acțiune de control la 16 operatori economici care activeaza in piețele agroalimentare din municipiul Turda. Este vorba de: Kevin Art SRL, Pepco Retail SRL, Nadenka SRL, Piețele agroalimentare Micro 3 și centrala, C&D magazine SRL, CIA Aboliv SRL, Ciortea…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a descins alaturi de inspectori in piețele din Turda. In urma acțiunii, comisarii CRPC RNV Cluj au identificat mai multe nereguli, pentru care au dispus masura opririi temporare a prestarii serviciilor pentru 9 operatori…

- ”Pe data de 04.04.2023, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, Salaj si Bistrita Nasaud, sub coordonarea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a desfasurat o actiune de control la…

- Scene cutremuratoare in dimnieața de duminica, la Alba Iulia. Un barbat și fiul sau au fost gasiți spanzurați in casa de oamenii legii. Apelul la 112 a venit din partea mamei copilului care a anunțat lipsa acestuia, pe care il lasase cu fostul sau soț, de care era desparțita, relateaza Realitatea PLUS.…

- Zilele trecute, sub coordonarea Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest Cluj, comisari din Cluj și Salaj au continuat acțiunile de verificare a operatorilor economici care presteaza servicii, parte a unei tematici naționale de control. Au fost verificați mai mulți…

- 12 fotografii de mari dimensiuni au fost expuse ieri la Biblioteca Județeana „George Coșbuc” din Bistrița. Autorul fotografiilor – Patricia Marina Toma – a expus inclusiv o instalație: o masa și un scaun parca rupte din casa bunicilor. Cu o carte de rugaciuni, occhelari, piaptanul de os și naframa pe…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant anunta declansarea valului de proteste in sistemul de invatamant romanesc. Prima ieșire in strada va avea loc maine, 2 martie, in fața Prefecturii Iași, urmand ca membrii Sindicatului Liber din Invațamant Maramureș sa protesteze in 24 martie, alaturi de colegii…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic, duminica seara, pe autostrazile A1 Sibiu - Deva si A10 Sebes - Turda, unde carosabilul este umed, dar si pe drumuri din judetele Alba, Bacau, Cluj, Iasi, Neamt, Salaj, Suceava si Vrancea. Meteorologii au emis atentionari Cod galben de ceata pentru 7 judete, potrivit…