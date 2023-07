Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni de 27.500 lei aplicate de polițiștii locali societații care deține parcarea de pe Gheorghe Lazar, unde este o mizerie de nedescris. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat ieri o ampla acțiune de verificare a locației de pe Strada Gheorghe Lazar, unde este amenajata…

- Politistii IPJ Constanta au aplicat mai multe amenzi in urma unor controale desfasurate in judetul Constnata. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea faptelor comise impotriva…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat verificarile pentru identificarea și luarea masurilor legale in cazul persoanelor care abandoneaza cantitați semnificative de deșeuri sau le predau unor operatori neautorizați, fapte prevazute și sancționate de OUG 92/2021, privind…

- Doi timișoreni care au predat deșeuri catre persoane neautorizate, sancționați de polițiștii locali cu amenzi in valoare totala de 20.000 de lei. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au continuat verificarile pentru identificarea și luarea masurilor legale in cazul persoanelor…

- Poliția locala a dat 13 amenzi pentru deșeurile abandonate. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au aplicat 13 sancțiuni in zona Aleea Poieniței – Titulescu – Barițiu. In urma controalelor efectuate in cursul zilei de joi, 25 mai 2023, s-a constatat pe...

- A fost haos noaptea trecuta in București. Polițiștii s-au mobilizat, alaturi de inspectorii din cadrul ANAF, ANPC, ITM, dar și cei de la DSVSA. Aceștia au vrut sa vada daca se consuma droguri, bauturi contrafacute ori daca sunt cazuri de evaziune fiscala. Pana la finalul serii, au fost aplicate amenzi…

- Luni, 08 mai, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier cu victime produs intr-o parcare de pe bulevardul Unirii din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme, conduse de un tanar de 19 ani din Ardusat și un barbat de 39 de ani din…

- Scutul padurii, in Alba: Polițiștii au dat amenzi de 22.000 de lei și au confiscat 24 metri cubi de material lemnos Scutul padurii, in Alba: Polițiștii au dat amenzi de 22.000 de lei și au confiscat 24 metri cubi de material lemnos. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 mai 2023, Serviciul de Ordine Publica…