CONTROALE LA ANGAJATORI – Amenzi aplicate pentru destule nereguli depistate în Maramureș Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a desfașurat, in prima saptamana din luna aprilie, acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv, relații de munca și securitate și sanatate in munca. In total au fost controlați 55 de agenți economici, 36 in domeniul relațiilor de munca și 19 in domeniul securitații și sanatații in munca, fiind depistate un numar de 67 de deficiențe, 47 in domeniul relațiilor de munca și 20 in domeniul securitații și sanatații in munca, fiind dispuse masuri de intrare in legalitate. „Au fost aplicate un numar de 29 de sancțiuni… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

