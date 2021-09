Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au organizat, in aceasta dimineața, o acțiune fulger la agenții economici din zona centrala a orașului, pe traseul Bdul Revoluției 1989 – Proclamația de la Timișoara – Podul Decebal – Piața Libertații. S-a verificat modul in care aceștia pastreaza curațenia in fața punctelor de lucru,…

- Toleranta ZERO fata de cei care arunca gunoiul pe domeniul public Constantenii care actioneaza impotriva Constantei sunt sanctionati drastic de politistii locali. In ciuda numeroaselor campanii de informare initiate de Primaria Constanta, exista in continuare multe persoane care arunca deseurile in…

- In data de 24 august 2021, ora 22.10, in timpul efectuarii serviciului de patrulare, un echipaj format din trei politisti locali din cadrul Serviciului Ordine Publica a fost solicitat sa se deplaseze pe str. Henri Coanda unde un cetatean gasise o borseta barbateasca ce continea documente si obiecte…

- Polițiștii locali s-au confruntat, joi, cu o situație mai rar intalnita, dupa ce un șofer de 90 de ani a oprit mașina pe Șoseaua Olteniței din București, intr-o zona aglomerata. Rugat sa-și mute autoturismul, batranul le-a spus oamenilor legii ca a uitat drumul spre casa, informeaza plmb.ro . Incidentul…

- Polițiștii locali din Timișoara care patruleaza cu bicicletele pe malurile Begai, de la finalul lunii mai, au dat pana acum 67 de amenzi. Cele mai multe au fost pentru consumul de alcool in spațiul public, pe malurile Canalului Bega, dar au fost aplicate amenzi și pentru aruncarea de deșeuri pe spațiul…

- La o zi dupa ce Libertatea a aratat ca o mulțime de documente referitoare la Autostrada Transilvania au fost aruncate pe un camp langa Timișoara, o echipa formata din polițiști și angajați ai CNAIR, mai exact Direcția Regionala Drumuri și Poduri Cluj, au ridicat documentele.Poliția naționala și reprezentanți…

- Amenzile date in iunie celor care arunca deșeuri pe strazi sau terenuri virane se ridica la aproape 30.000 lei. Poliția Locala anunța ca pe langa camerele de supraveghere instalate in oraș mai sunt și timișoreni care surprind asemenea fapte nesimțite, le filmeaza și trimit imaginile instituției. „Ca…