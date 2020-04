Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 12 martie, angajații ministerului de Interne au aplicat sute de amenzi, in valoare totala de 7 milioane de lei, celor care au incalcat regimul de carantina instituit de autoritați in contextul pandemiei globale de Covid-19.

- In județul Vrancea, in data de 1 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2610 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 202 persoane. Precizam ca informarile referitoare la numarul de persoane depistate pozitiv in urma…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 25 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2113 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 364 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 64 persoane, astazi incheindu-se…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ka ira 13:00 ultimele date privind evoluția COVID-19 la nivel național și in lume. ????Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate…

- La data de 6 martie a.c., ora 12.30, polițiștii Biroului Rutier Focșani, au fost sesizați de reprezentanții unei stații peco de pe raza municipiului Focșani, despre faptul ca o persoana necunoscuta a uitat o borseta in incinta stației. Polițiștii au preluat borseta, constatand faptul ca aceasta conținea…

- Un nou caz de coronavirus, al patrulea, a fost confirmat astazi. Conform digi24.ro , Barbatul de 47 de ani din Timișoara, al patrulea caz cu Covid-19 confirmat in Romani, era deja in izolare, cand a fost testat pozitiv pentru coronavirus, pentru ca a calatorit in același avion cu pacienta diagnosticata…

- La data de 29 februarie a.c., ora 15.40, polițiștii din Tulnici au depistat pe DN2D Barsești un barbat de 32 de ani, din municipiul Brașov, in timp ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 1 martie…

- ACTIUNE DE AMPLOARE A POLIȚIȘTILOR VRANCENI In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale care afecteaza climatul de ordine și siguranța publica, au fost constatate 30 de infractiuni, au fost aplicate 664 sanctiuni contravenționale…