Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică: Neclaritățile persistă, deși legislația a fost succesiv modificată ​Contribuția la Fondul de Tranziție Energetica, cunoscuta și sub denumirea de ”windfall tax”, introdusa incepand cu luna noiembrie 2021, prin Legea 259/2021, a fost succesiv modificata, insa prevederile legislative continua sa conțina unele neclaritați și sa creeze, astfel, provocari atat pentru contribuabili, cat și pentru autoritațile fiscale. Ca urmare, controalele tematice, verificarile documentare și inspecțiile fiscale derulate in acest an pentru stabilirea și modalitatea de calcul a contribuției nu au adus un plus de claritate, ci au presupus de multe ori o abordare extrem de formala in… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

