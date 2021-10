Contribuția Chinei la menținerea păcii mondiale demonstrează responsabilitatea unei țări majore China, un factor cheie și o forța majora a operațiunilor ONU de menținere a pacii, intreprinde acțiuni practice pentru menținerea pacii mondiale și participa activ la operațiunile ONU de menținere a pacii, aduce contribuții importante la protejarea pacii mondiale și la promovarea dezvoltarii comune, demonstrand pe deplin responsabilitatea unei mari puteri. Sprijinul neclintit al Chinei […] Articolul Contribuția Chinei la menținerea pacii mondiale demonstreaza responsabilitatea unei țari majore apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

