BRD LEAKS. Droguri in casa lui Claudiu Cercel. BRD este condusa de un vicepresedinte in casa caruia s-au consumat stupefiante? Toate probele care fac legatura intre Claudiu Cercel si consumul de stupefiante, conduc la un singur raspuns: DA! In casa vicepresedintelui BRD, cu ocazia unei perchezitii, ai fost gasite trei narghilele si un grinder folosite la consumul de droguri. Doua dintre acestea si aparatul de tocat iarba, prezentau urme de folosire! In casa lui Claudiu Cercel au fost descoperite droguri in luna noiembrie, 2012. Informatia apare in Rechizitoriul DIICOT, aflat in dosarul Bancherii…