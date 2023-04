Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul orașului, instalat la Moscova, pe aplicația de mesagerie Telegram, relateaza The Guardian.

- O drona a explodat duminica in centrul orasului rus Kireievsk, situat la circa 220 de kilometri sud de Moscova, au transmis autoritatile ruse, fiind vorba despre o drona Tupolev Tu-141 lansata de Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ⚡️Ukrainian Tu-141 exploded in Kireevsk, Tula region. Numerous…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu i-a decorat pe cei doi piloti ai avioanelor de lupta Su-27 care au interceptat o drona americana in apropierea spatiului aerian utilizat de Rusia pentru campania sa militara din Ucraina, a anuntat vineri ministerul de resort, relateaza Reuters. Drona s-a prabusit…

- Relatiile dintre Federatia Rusa si Statele Unite se afla acum la cel mai scazut nivel, intr-o stare "lamentabila", dar Moscova nu a refuzat si nu refuza niciodata un dialog constructiv, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentand incidentul cu drona americana…

- Coliziunea dintre un avion rusesc și o drona americana, care a dus la prabușirea aeronavei fara pilot in Marea Neagra, pare a fi cea mai importanta confruntare recunoscuta public dintre Washington și Moscova, de la debutul invaziei Rusiei in Ucraina in urma cu mai bine de un an, scriu CNN, The Guardian…