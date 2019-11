Stiri pe aceeasi tema

- In goana dupa clienți și caștiguri suplimentare, unii agenți de vanzari ajung sa inșele consumatorii. Ii mint ca sunt obligați sa treaca pe piața libera de energie electrica, unde facturile pot fi mai mari cu pana la 90 la suta fața de piața reglementata.

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie, scrie Agerpres. In aceeasi perioada, exporturile…

- Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia Europeana prevede ca piata de gaze va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, insa, intre 1 aprilie 2020 si 31 martie 2021, va exista o perioada de tranzitie. In acest interval tranzitoriu, 50% din necesarul consumatorilor…

- Piata de gaze naturale va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, iar cea de energie electrica la 1 iulie 2021 si preturile reglementate vor fi eliminate inclusiv la consumatorii casnici, pentru a exista concurenta in piata, a anuntat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.Va fi…

- Numarul consumatorilor casnici deserviti de furnizorul traditional, de ultima instanta, a scazut cu 14,77% in primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara din anul 2018, ca urmare a migrarii catre piata concurentiala, se arata in raportul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…