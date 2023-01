Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Braila, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, alaturi de președintele CJ Braila, Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Ialomița, Marian Pavel, și administratorul public al județului Calarași, Bogdan Mihai, a semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate…

- Doua atenționari meteo de cod galben de ninsori, viscol și polei sunt in vigoare pana sambata, 28 ianuarie. Vremea s-a schimbat radical din noaptea de vineri spre sambata, iar urmarile se vad și in trafic. In București, unde meteorologii anunța un strat de zapada de pana la 15 cm, pana duminica dimineața…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00, in Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si local in sudul Moldovei si in Carpatii Orientali vor fi precipitatii insemnate cantitativ si se vor acumula in general intre 25 si 40 litri/mp.Judetele care se vor afla…

- Astfel, potrivit ANM, pana la ora 9:00, in zone din judetele Botosani, Suceava, Neamt, Arad si Bihor se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnita ce va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea poleiului sau ghetusului.Tot…

- Potrivit ANM , Județele vizate sunt Bacau, Galati, Neamt, Iasi, Vaslui, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Dambovita, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj, Valcea, Constanta și Tulcea.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.Atenționarile…

- AEM Holding a demarat oficial inceperea proiectului de constructie pentru,, Unitate de ambalare si formulare fetilizanti foliari si bistimulatori", o fabrica marca Agro-Est Muntenia SRL si sustinuta de AEM Holding, fond de investitii in agricultura.Astfel, Agro-Est Muntenia va face trecerea…

- Astfel, pana la ora 10:00, in localitati din judetele: Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Galati, Vaslui, Botosani, Suceava, Constanta si Tulcea se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Tot pana…