Contract-cadru cu valoare foarte mare la Spitalul de Recuperare: maximum 157 milioane lei. Se cumpără implanturi cohleare Achizitie publica de foarte mari dimensiuni la Spitalul de Recuperare din Iasi: se va semna un contract cadru cu un furnizor de dispozitive medicale care sa furnizeze sisteme de implant cohlear, trunchi cerebral, proteze auditive si procesoare de sunet. Valoarea minima a contractului este de aproape 1,5 milioane de lei, dar conform caietului de sarcini, in functie de solicitari si de livrari, valoarea sa poate ajunge la nu mai putin de 157 milioane de lei. Implanturile cohelare presupun amplasarea unor dispozitive medicale in zone urechilor pacientilor pentru a le imbunatati abilitatea de a auzi,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

