Contracepția hormonală și riscul de cancer mamar Toate formele de contracepție hormonala sunt asociate cu un ușor risc de cancer al sanului la femei, inclusiv cele care conțin numai un progesteron din ce in ce mai folosite, potrivit un studiu recent. Aceasta ușoara creștere a riscului de cancer mamar trebuie totuși relativizata comparativ cu beneficiile oferite de contracepție, inclusiv protecția contra altor tipuri de cancer, subliniaza cercetatori, transmite 20 Minutes. Risc crescut de aproximativ 20-30% Riscul de cancer al sanului era deja bine cunoscut in cazul metodelor contraceptive hormonale combinate (progesteron și estrogen). Dar in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

