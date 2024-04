Elev din Vaslui, snopit în bătaie de un coleg, cu complicitatea altor puști de 15 și 16 ani Un elev de liceu din județul Vaslui, in varsta de 17 ani, a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, dupa ce a batut in repetate randuri un alt elev din aceeași unitate de invațamant. Cercetarile oamenilor legii au fost extinse și catre alți doi adolescenți, considerați complici ai agresorului. Tanarul de 17 ani, […] The post Elev din Vaslui, snopit in bataie de un coleg, cu complicitatea altor puști de 15 și 16 ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

