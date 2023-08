Stiri pe aceeasi tema

- Big Bench ajunge in premiera in vestul țarii. Ea va putea fi vazuta, incepand de duminica, 20 august, la hotarul dintre județele Timiș și Arad. O banca de mari dimensiuni ajunge, in premiera, in zona de vest a țarii. Aici va fi inaugurata prima Big Bench din Romania.

- Cod portocaliu in vestul țarii. Rafalele puternice de vant au rupt deja un copac in incinta ștrandului din Arad. A fost anunțat un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica in intervalul 05 august, ora 18.00 – 06 august, ora 10.00.

- Meterorologii au emis duminica inca o avertizare Cod roșu, anunțand vreme severa in localitati din județul Arad. In intervalul orar 17.25 – 18.20, in județul Arad: Santana, Olari se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitați…

- Tribunalul Arad a achitat un tanar acuzat de trafic internațional de droguri de mare risc (Ecstasy), invocand faptul ca polițiștii antidrog au efectuat defectuos anumite... The post Acțiune pripita și defectuoasa a polițiștilor antidrog – motivul pentru care, prins in flagrant cu Ecstasy primit prin…

- Trei persoane sunt ranite dupa ce un autoturism și un camion s-au ciocnit, miercuri, pe pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe DN69 Arad – Timișoara, la ieșirea din localitatea Vinga din județul Arad se circula ingreunat ca…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu de viituri și torenți in Bazinul Hidrografic…

- Perchezitii in patru judete, inclusiv in Arad, in aceasta dimineata intr-un dosar amplu de contrabanda cu tigari. De-a lungul anchetei, politistii au confiscat peste zece milioane de tigarete netimbrate. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului…

- Au fost momente de panica ieri in Arad dupa ce zona a fost zguduita de un cutremur de 5,3 pe Richter. Seismul a fost resimțit și in Cluj, iar la doar o jumatate de ora a fost urmat de o replica de 3,2, precizeaza Institutul Național de Fizica a Pamantului.„Zona este caracterizata de cutremure de suprafața.…