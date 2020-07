Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 13 persoane in carantina instituționalizata ( nu au existat persoane intrate in carantina in ultimele 24 de ore; o persoana a ieșit din carantina…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 31 persoane in carantina instituționalizata (o persoana a intrat in carantina in ultimele 24 de ore; 3 persoane au ieșit din carantina in ultimele…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, de astazi, se prezinta astfel: 30 persoane in carantina instituționalizata ( nu au existat persoane intrate in carantina in ultimele 24 de ore; o persoana a ieșit din carantina in ultimele 24 de ore);1545 persoane se afla in autoizolare la domiciliu…

- In județul Gorj au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 4 cazuri noi de infectare cu coronavirus. In data de 3 iunie situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 38 persoane in carantina instituționalizata (3 persoane au intrat in carantina in ultimele 24 de ore; 2 persoane…

- Cu sau fara Președintele Salvator va trebui ca in aceste 2 luni de vara sa stam cu picioarele in apa rece, sa tragem niște concluzii la cum s-a acționat la aceasta criza, sa invațam din greșeli și sa nu le mai repetam. Toata lumea ne spune ca nu vom scapa de virus și, cum nici un vaccin nu se vede la…

- Cea mai mare mina de aur din Rusia a devenit focar de Covid-19. Conducerea companiei a anunațat ca un om deja a decedat, 1.191 sunt confirmați cu coronavirus, iar aproape 2.000 sunt plasați in carantina, anunța News.roCel mai mare producator de aur din Rusia a anuntat joi moartea unuia dintre salariati…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat, luni, ca a emis o noua ordonanta militara, ce are numarul 11. Suspendarea zborurilor catre si dinspre Spania este mentinuta pana in 14 mai, inclusiv.

- Un barbat care a trecut pe jos, in mod fraudulos, frontiera din Ungaria in Romania, ca sa scape de carantina de 14 zile, este cercetat penal de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, a informat, miercuri, institutia, intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul…