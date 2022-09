Continuă lucrările la esplanada Teatrului Naţional Lucrarile la esplanada din fata Teatrului National “Vasile Alecsandri” sunt in plina desfașurare. Pana in prezent, a fost montat in proporție de 60% gardul de protecție, au fost semnalizați și protejați arborii, monumente ale naturii, cat și cei prevazuți a fi pastrați in noua configurare a parcului. Mobilierul urban, vegetația aflata intr-o stare fito-sanitara precara și construcțiile de beton au fost indepartate. De asemenea, personalul de specialitate de la Complexul Muzeal Național Moldova a demarat lucrarile de cercetare arheologica preventiva. Potrivit constructorului, dupa stabilirea importanței… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

