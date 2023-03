Continuă dezastrul firmei ruso-austriacă STRABAG în orașul Giurgiu Firma ruso-austriaca STRABAG iși continua lucrarile in bataie de joc efectuate in orașul Giurgiu. Muncitorii au inceput sa taie asfaltul proaspat turnat, pentru remedierea lucrarilor care arata dezastruos. Daca ieri a fost proba de slalom pentru șoferi printre gurile de canal, astazi se da proba de echilibristica pentru giurgiuveni care ies la pas. De menționat ca doar doi muncitori și un utilaj stau in repaus pentru o lucrare de o asemenea anvergura. Iese la suprafața dezastrul lucrarilor din Giurgiu In urma articolului nostru publicat ieri, iese la suprafața dezastrul lucrarilor facute in bataie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Giurgiuvenii au ajuns sa fie bataie de joc a constructorului austriac STRABAG . Dupa ce s-a apucat de spart la propriu municipiul Giurgiu, acum, lucrarile mai ca au fost lasate de izbeliște. In urma sesizarilor venite din partea cetațenilor, am decis sa mergem la Giurgiu pentru a ne convinge despre…

- FOTO, VIDEO| Mobilizare exemplara pe Autostrada A3 Transilvania, lotul Chețani-Campia Turzii: Tronsonul ar putea fi deschis in decembrie 2023 Mobilizare exemplara pe Autostrada A3 Transilvania, lotul Chețani-Campia Turzii, unde constructorii Strabag și Geiger continua sa surprinda cu progresul inregistrat…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru reabilitarea podului de pe strada Mirauți. Este vorba de podul de pe varianta de trafic ușor pentru mașini de pana la 3,5 tone, din cadrul rutei alternative Suceava-Botoșani. ”Contractul…

- Reabilitarea termica a blocurilor din Craiova, cartierul Lapuș merge anevoios. Lucrarile trebuiau incheiate in urma cu aproape trei luni, dar termenul a fost depașit. Acestea au inceput in luna iunie 2022 și aveau ca termen final luna decembrie a aceluiași an. La acel moment reprezentanții Primariei…

- Dupa aproape trei ani de promisiuni, edilul general al Capitalei a catadicsit sa aloce bani pentru refacerea Podului Mare din Parcul Cișmigiu, dar acum se constata ca monumentul istoric a fost distrus. 800.000 de euro pentru refacerea Podului Mare Pe data de 2 iunie 2022, Consiliului General al Municipiului…

- Situația care frizeaza absurdul a fost depistata in cursul amiezii de vineri, 24 februarie 2023 in satul Ipotești al comunei Mihai Eminescu.Șantierul deschis este pentru un proiect afișat pe un panou cu vizibilitate, respectiv „Construire și dotare dispensar medical uman in sat Ipotești, comuna Mihai…

- Angajatii din sectorul public vor avea in 2023 mai multe „minivacante” de patru zile, cand zilele libere sunt precedate sau urmate de zile de weekend. Celor 12 zile li se adauga si trei zile libere, punte, decise de Guvern. Prin urmare, angajatii din sectorul public vor avea in 2023 mai multe ”minivacante”…

- Proba rabdarii a fost marea incercare la care au fost supuși, in ajunul Revelionului, cei care au ținut sa aiba pe masa prajituri sau torturi de la un celebru lanț de cofetarii din București. Indiferent daca au facut sau nu comanda online, timpul de așteptare a fost asemanator. O coada de cateva zeci…