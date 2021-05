Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au ridicat sanctiunile economice asupra lui ca Jesus „Regele” Zambada contabilul cartelului mexican Sinaloa intrucat acesta a dovedit ca s-a reabilitat, relateaza The Guardian. Acesta a oferit o marturie-cheie la procesul din 2018 al lui El Chapo, in care a furnizat informatii detaliate…

- Statele Unite au ridicat sancțiunile financiare asupra unui locotenent al cartelului mexican Sinaloa spunand ca Jesus „Regele” Zambada, care a depus marturie impotriva fostului sau șef Joaquin „El Chapo” Guzman, s-a reabilitat. Zambada, contabilul șef al cartelului timp de mai bine de 15 ani, a fost…

- Guvernul american al presedintelui Joe Biden a ridicat vineri sanctiunile impotriva judecatorilor si a personalului Curtii Penale Internationale (CPI) impuse de Donald Trump, relateaza AFP. Vezi si - VIDEO Primul interviu oferit de Donald Trump dupa plecarea de la Casa Alba: 'Nu au aratat…

- Maslini seculari din Spania sunt taiați pentru a fi folosiți pentru lemne de foc sau vânduți ca obiecte decorative pentru gradina, pomicultorii din aceasta țara apelând la copaci mai tineri și productivi în speranța de a-și reduce costurile, relateaza The Guardian. Producatorii…

- Țara care are cea mai mare flota militara din lume nu este Statele Unite ale Americii. De fapt, campioana la acest capitol i-a depașit pe americani, cu o forța navala impresionanta, in contextul in care liderul acesteia spunea, in urma cu trei ani, ca n-a fost niciodata mai urgenta construirea unei…

- SUA au pus o recompensa de 10 milioane de dolari americani pe capul liderului cartelui Jelisco Noua Generatie supranumit „El Mencho”. Cartelul este responsabil pentru distribuirea a tone de metanfetamina si fentanil lunar in SUA, cunoscand o ascensiune rapida dupa arestarea lui El Chapo, liderul cartelului…

- Emma Coronel Aispuro, soția celebrului traficant mexican Joaquin Guzman, zis „El Chapo”, a fost arestata, luni, pe aeroportul internațional Dulles din Washington sub acuzațiile legate de presupusa sa implicare in traficul internațional de droguri, a anunțat Departamentul de Justiție, potrivit Eu.usatoday.…

- Politia a facut publice duminica imagini de la extradarea unuia dintre liderii unui cartel mexican al drogurilor, acuzat de spalare de bani si de trafic international de droguri. Anchetatorii romani au precizat ca barbatul este „membru marcant” al unuia dintre cele mai violente carteluri mexicane…