- Un nasaudean a fost trimis in judecata, la finele lunii mai, pentru evaziune fiscala. Acesta a inregistrat in evidențele contabile ale firmei sale operațiuni economice fictive și a „uitat” sa declare o serie de venituri obținute prin vanzarea unor marfuri. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de…

- Judecatorii Curtii de Apel Craiova au transat dintr-o singura sedinta sentinta in cazul apelurilor depuse atat de inculpat, cat si de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj in dosarul lui Sorin Lambu, fost angajat al Primariei Ionesti pana la inceputu...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, menținerea controlului judiciar fața de un fost polițist din cadrul IPJ Dolj. In martie, inculpatul a fost condmanat la la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru luare de mita, trafic de influenta, fals intelectual și favorizarea faptuitorului.…

- Barbatul condmanat la 5 ani și 9 luni de inchisoare pentru ca a impușcat un craiovean a atacat sentința la Curtea de Apel Craiova. Este a doua oara cand Curtea de Apel Craiova judeca acest dosar. Inițial, incupatul a fost condamnat la patru ani de inchisoare. La apel, instanța a dispus rejudecarea dosarului.…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, menținerea arestului preventiv fața de executorul judecatoresc Mihai Dragoi. Acesta este judecat pentru comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si pana la delapidare si inselaciune. Prejudiciul adus unui numar de 42 de persoane fizice și juridice…

- Judecatoria Craiova a hotarat sa condamne la 3 ani și 11 luni de inchisoare un craiovean de 29 de ani, acuzat ca a lovit trei polițiști. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, pentru conducere fara permis. Incidentul a avut loc in octombrie 2018, cand barbatul a mers la Secția 2 Craiova sa reclame ca angajații…

- Un barbat din Florești este cercetat penal pentru ultraj, dupa ce a agresat un agent de poliție in 10 aprilie. Dosarul penal a fost deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Anchetatorii susțin ca inculpatul H.I.C., in 10.04.2020, in intervalul orar 20:18:45 – 20:30:23, ”a proferat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, ca executorul judecatoresc Mihai Dragoi sa fie judecat in continuare in stare de arest preventiv. Barbatul a fost deferit justiției la inceputul lunii februarie. Este acuzat de comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si pana…